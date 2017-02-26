На Чемпионате Мира по зимним видам парусного спорта «WISSA 2017» в Тольятти ветер дул в паруса спортсменам из Мурманской области

с 21 по 26 февраля в Тольятти состоялся Чемпионат Мира по зимним видам парусного спорта «WISSA 2017». В соревнованиях приняли участие 186 райдеров из 9 стран: Эстония, Финляндия, Канада, Украина, Германия, Узбекистан, Латвия, Казахстан и Россия.

По дисциплинам спортсмены разделились следующим образом: зимний виндсерфинг - 39 участников, виндсерфинг «крыло» - 3 участника, сноукайтинг лыжи -77 участников, сноукайтинг доска - 45 участников, фристайл доска – 22 участника.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, по итогом 4 гоночных дней итоговые места представителей Мурманской области в дисциплине «Зимний виндсерфинг» Чемпионом Мира 2017 стал - Трофименко Александр, мастер спорта по парусному спорту (г.Мончегорск); бронзовым призером стал - Митрофанов Евгений, мастер спорта (г.Мончегорск). Первое место среди юниоров и 4 место в общем зачёте - Котов Ростислав (г.Мончегорск); 2 место среди гранд - мастеров и 5 место в общем зачете - Мальцев Вячеслав (г.Мурманск); 6 место - Трофименко Артем (г.Мончегорск); 18 место - Дробышевский Валентин (г.Мурманск); 11 место среди юниоров и 32 место в общем зачёте - Стрижов Игорь (г.Мончегорск); 4 место среди женщин и 36 место в общем зачёте - Горлова Иванна (г.Мончегорск).

В дисциплине «Сноукайтинг» от Мурманска выступал Арсланов Фарид, который по итогам 15 гонок занял 2 место среди гранд-мастеров и 14 место в общем зачёте.