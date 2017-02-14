На интерактивной карте свалок ОНФ появились первые проблемные участки Мурманской области

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области подключились к участию в проекте ОНФ «Генеральная уборка». Со дня его старта на интерактивную карту свалок занесено уже пять несанкционированных объектов – в Кольском и Кандалакшском районах, а также в городе Апатиты.

Как отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Мурманской области Андрей Антонов, часть этих объектов уже хорошо знакома активистам Народного фронта. Речь идёт о свалках в Апатитах, которые много лет росли прямо в городской черте на территории гаражных кооперативов по улицам Северная, Козлова и Строителей. Работа по ликвидации незаконных объектов началась в 2016 г.

«После того, как на проблему обратили внимание активисты ОНФ, были выданы предписания об устранении свалок, – сообщил Антонов. – Прежде чем образовался снежный покров, нам совместно с представителями власти удалось провести несколько субботников, к которым подключились и неравнодушные горожане, однако с учетом того, что речь идет о тоннах отходов, общая протяженность несанкционированных свалок составляет несколько километров, полностью решить проблему не удалось. Так что эта работа, бесспорно, будет продолжена».

На интерактивной карте свалок также появилась информация о захламлении большого участка поселка Кильдинстрой автомобильными покрышками. Ещё одну свалку активисты ОНФ обнаружили вблизи посёлка Лувеньга.

«Пора повышать экологическую культуру современного общества, вовлекая в этот процесс как можно больше граждан. Региональное отделение ОНФ в ближайшее время организует презентацию проекта «Генеральная уборка». Представители ОНФ подробно расскажут о работе интерактивной карты, на которой любой житель Мурманской области сможет обозначить незаконную свалку, а впоследствии и принять непосредственное участие в ее ликвидации. Будет проведена встреча с органами власти, представителями общественных организаций, в том числе экологической направленности, чтобы наметить этапы сотрудничества», – сообщил Антонов.