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Мурманская область. Арктика16.02.17 09:31

На Кольской ГМК завершилась модернизация склада крупного оборудования цеха материально-технического обеспечения

На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК завершилась модернизация склада крупного оборудования цеха материально-технического обеспечения. Этот объект имеет для компании важное значение. Сюда поступают на хранение, а затем распределяются по цехам Компании и подрядным организациям запасные части к промышленному оборудованию, двигатели, запорная арматура, вентиляционное, энергетическое оборудование и т.д.

В складских помещениях площадью около 2,5 тысячи кв. метров произведена замена стен и кровли, установлено новое светодиодное освещение, а также демонтированы старые стеллажи, которые показали свою неэффективность при складировании крупногабаритного нестандартного оборудования.

Сейчас на складе значительно увеличена площадь напольного складирования. Это позволило переместить в крытое складское помещение часть оборудования, которая раньше хранилась на улице, подвергаясь негативному воздействию окружающей среды.

Все погрузо-разгрузочные операции на складе полностью механизированы. Для перемещения грузов используется специальная техника - авто и электропогрузчики, мостовой кран.

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