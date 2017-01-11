Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин принял участие в пресс-конференции начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ для ведущих российских средств массовой информации. Пресс-конференция была посвящена итогам осеннего призыва граждан на военную службу 2016 года. Пресс-конференция состоялась при помощи видеоконференцсвязи, в ней приняли участие более 140 представителей СМИ.

По информации Министерства обороны РФ, призывная кампания проведена организованно и в порядке, определяемом нормативными правовыми актами по вопросам воинской обязанности и военной службы. Задание на призыв и отправку в войска призывников в целом по России выполнено на 100%. В последнее время повышена роль и значение представителей общественных организаций, комитетов солдатских матерей в работе призывных комиссий всех уровней. На протяжении последних лет значительно снизилось количество призывников, уклоняющихся от призыва на военную службу, а также изъявивших желание пройти альтернативную службу.

На комплектование Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов военкоматами Мурманской области направлено 749 призывников, отвечающих предъявляемым требованиям по состоянию здоровья, уровню образования, полученной военно-учётной специальности, моральным и деловым качествам.