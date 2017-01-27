Мурманская область. Арктика27.01.17 08:41
На малом противолодочном корабле «Юнга» Северного флота прошло показное занятие по приёму курсовой задачи
На малом противолодочном корабле (МПК) «Юнга» 26 января под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирала Олега Голубева прошло показное занятие по приёму первой курсовой задачи.
В нём приняли участие начальники управлений, служб и отделов флотилии, а также командиры кораблей. Вице-адмирал Олег Голубев лично проверил качество и полноту отработки мероприятий курсовой задачи на корабле, оценил теоретические знания и практические навыки личного состава.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, следующим этапом боевой подготовки корабельных соединений Кольской флотилии станут выходы кораблей в Баренцево море для выполнения практических задач в морских полигонах.
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