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Мурманская область. Арктика17.02.17 13:59

«На место!», - Максим Орешкин подал команду рублю

Тенденция к укреплению курса рубля, сложившаяся в последнее время на рынке, носит сезонный характер, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам по итогам совещания по экономическим вопросам, которое провёл сегодня президент Владимир Путин. По его мнению, специальных действий со стороны властей не потребуется.

«Обсуждали ситуации в бюджетной сфере, ситуацию в банковской сфере, и, предвосхищая вопросы, скажу, что в том числе коснулось обсуждение ситуации на валютном рынке», - сказал Максим Орешкин.

- То, что мы видим в последний месяц - это определенное укрепление рубля, оценка здесь у всех одинаковая - мы считаем, что то укрепление, которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами, - отметил он.

- Два фактора, которые играют ключевую роль - это притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, а вторая история - это сезонность. Традиционно первый квартал - это сильный квартал с точки зрения платежного баланса, импорта в начале года всегда мало, эти факторы играют сейчас на укрепление рубля, - добавил министр.

Он заявил, что «изменений действий властей никаких не планируется, здесь все, как системно объявлено». «ЦБ придерживается политики плавающего валютного курса, министерство финансов, в свою очередь, продолжает осуществлять те покупки (валюты на рынке объемом около 100 млн долларов в день), которые были начаты 7 февраля», - заявил Максим Орешкин, пишет finmarket.ru.

По его словам, министерство покупает порядка  100 млн долларов каждый день. «Это на самом деле означает, что из прироста цен на нефть выше 40 долларов за баррель Минфин забирает две трети дополнительного давления. То есть де-факто российская экономика живёт не по цене Urals 52 доллара, как мы видим на рынке, а по цене 44 доллара за баррель. «В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля, а затем его стабилизация. Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости будет на ситуацию реагировать», - заключил он.

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