На Мурманскую область наступают холода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в тыловой части циклона: на севере области сохранится порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно понижаться - при прояснениях до -33°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Облачность переменная. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -17-23º, при прояснении -28-33º в течение суток. Гололедица.