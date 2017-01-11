На отдаленном полигоне Северного флота проходят занятия арктической бригады мотострелков

Занятия арктической бригады мотострелков по вождению вездеходов ТТМ-4902ПС-10 на пересеченной местности начались на отдаленном полигоне Северного флота, где в равной степени представлены особенности рельефа местности в Заполярье: редколесье, овраги, скопления валунов и тому подобные естественные преграды. Глубина снежного покрова на полигоне местами достигает двух с половиной метров.

Это первый опыт для водителей в этом году и хорошее испытание для машин. Тактико-технические характеристики вездеходов позволяют преодолевать все преграды в условиях низкой температуры и обильного снегопада, сообщает пресс-служба Северного флота.