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Мурманская область. Арктика25.01.17 09:00

На поддержку освоения Арктики потребуется 35 млрд рублей - Минпромторг

Минпромторг разработал подпрограмму поддержки нефтегазового и горнопромышленного машиностроения для освоения Арктики, инициатива на 35 млрд рублей включает снижение зависимости от импортного оборудования,  сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект программы.

Подпрограмма направлена, в том числе, на реализацию крупных инфраструктурных проектов, предусматривающих интеграцию арктической зоны РФ с освоенными районами Российской Федерации.

Согласно тексту проекта, программа рассчитана до 2020 года и требует 23,7 млрд рублей финансирования из бюджета, а также 11,7 млрд рублей из внебюджетных источников. Средства будут направлены на научные исследования и создание оборудования для освоения Арктики - как сухопутной, так и морской частей. По расчётам Минпромторга, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды по итогам реализации подпрограммы составят 51,7 млрд рублей.

Основной целью программы станет создание не менее 25 образцов импортозамещающего оборудования и трех полигонов для их испытания: Западно-Арктический в Мурманске, Восточно-Арктический в Тикси и Ненецкий на побережье Печорского моря. Также говорится о новых образцах для разведки и добычи полезных ископаемых, СПГ-проектах, поддержке морской сейсморазведки и строительстве новых судов для 3D-разведки. После ряда последних согласительных совещаний программу планируется внести на рассмотрение правительства.

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