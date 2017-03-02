На потребительском рынке Заполярья в 2016 году сохранялась тенденция снижения физических объёмов розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг населению

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, Министерства экономического развития Мурманской области опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за 2016 год.

Как сообщает ведомство, в 2016 году меры федерального уровня по таргетированию инфляции, стабилизация курса рубля на фоне расширения импортозамещения привели к существенному замедлению потребительской инфляции.

По данным Мурманскстата в декабре 2016 года инфляция в нашем регионе сложилась на уровне 105,6% к декабрю предыдущего года (в 2015 году - 113,4%), что выше среднероссийского уровня на 0,2 процентного пункта.

Продовольственные товары за год подорожали в среднем на 4,7% (по России - на 4,6 %). Цены на непродовольственные товары увеличились в мурманской области на 8,3%, платные услуги населению - на 3,5% (по России, соответственно, на 6,5% и 4,9%).

Из числа продовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на гречневую крупу (на 38%), фруктово-ягодные консервы, сливочное масло, горох и фасоль (на 15%), мороженое (на 14%), оливковое масло и твердый сыр (на 13%), кофе (на 12%), рыбопродукты и безалкогольные напитки (на 11%), подсолнечное масло (на 10%), печень говяжью, овсяную и перловую крупу (на 9%).

При этом в прошлом году наблюдалось снижение цен на отдельные продукты питания, среди них: плодоовощная продукция (в среднем на 7%), куриные яйца (на 6%), пшено (на 5%) и сахар (на 3%).

Алкогольные напитки подорожали в среднем на 6%, в том числе шампанское и пиво - на 8%, виноградное вино - на 7%.

Среди непродовольственных товаров наибольшее увеличение цен зарегистрировано на велосипеды и табачные изделия (на 16%), фарфоро-фаянсовую посуду и детскую одежду (на 14%), меха и меховые изделия (на 13%), обувь, игрушки, канцтовары, моющие и чистящие средства, стеклянную посуду (на 12%), хлопчатобумажные ткани, товары для физкультуры и спорта, ковры и ковровые изделия (на 11%), ювелирные изделия, персональные компьютеры, перевязочные материалы, трикотажные изделия, инструменты и оборудование (на 10%).

Из числа платных услуг населению обрядовые услуги подорожали на 36%, жилищные услуги и услуги правового характера - на 13%, услуги почтовой связи - на 12%, среднего образования и парикмахерских - на 10%, химчистки - на 9%, проводного вещания - на 8%.

При этом услуги в сфере зарубежного туризма подешевели на 7%, услуги банков - на 6%, железнодорожного транспорта - на 5%, страхования - на 4%.

На потребительском рынке области в 2016 году сохранялась тенденция снижения физических объёмов розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг населению, обусловленная низким потребительским спросом населения на фоне снижения реальных денежных доходов.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился на 6,2% по сравнению с 2015 годом, физические объемы продаж промышленных товаров - на 8,4%, продовольственных - на 4,7%.

В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров сократилась на 0,1 п.п. по сравнению с 2015 годом и составила 60,5%.

Физические объёмы оборота общественного питания снизились на 3,5% к уровню 2015 года.

По предварительным данным Мурманскстата, индекс физического объёма платных услуг населению составил 98,9% по отношению к 2015 году.

Наибольшее сокращение физических объёмов отмечено по бытовым, туристским и ветеринарным услугам (на 4%), медицинским и транспортным услугам (на 3%). При этом физические объёмы услуг правового характера, физической культуры и спорта превысили уровень соответствующего периода предыдущего года на 1%.