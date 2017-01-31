На проспекте Ленина обрыв провода контактной троллейбусной линии

В Мурманске в 18.15 на проспекте Ленина в районе дома № 88 произошёл аварийный обрыв провода контактной троллейбусной линии.

На место срочно выехала аварийная бригада АО «Электротранспорт».

На проспекте Ленина затруднено движение от улицы Книповича до улицы Челюскинцев. Троллейбусы №№ 6 и 3 перенаправлены по маршруту № 4.

В ближайшее время после устранения неисправностей движение на этом участке будет восстановлено.