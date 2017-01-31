Мурманская область. Арктика31.01.17 18:42
На проспекте Ленина обрыв провода контактной троллейбусной линии
В Мурманске в 18.15 на проспекте Ленина в районе дома № 88 произошёл аварийный обрыв провода контактной троллейбусной линии.
На место срочно выехала аварийная бригада АО «Электротранспорт».
На проспекте Ленина затруднено движение от улицы Книповича до улицы Челюскинцев. Троллейбусы №№ 6 и 3 перенаправлены по маршруту № 4.
В ближайшее время после устранения неисправностей движение на этом участке будет восстановлено.
Комментарии
Loading...
-АналитикаПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян
-ПолитбарометрПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Нам интересно Ваше мнение31.01.17: Агентство «Bloomberg» считает, что ослабление санкций США против РФ приведёт к укреплению рубля на 5-10%. Как вы считаете, а это нужно российскому правительству?Проголосовало: 80 человек
-Скоро в эфире22:00«Академия « Художественный сериал, 2 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиРост просроченных кредитов по ипотеке на 39% отмечен экспертами Объединенного кредитного бюроТого, чего хотят пенсионеры, они не получат-PRO ВалютуДоллар снизился почти на 8 копеек, евро – почти на 15 копеекДоллар разворачивается на повышение-PRO ЭнергетикуКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконитьПредставители муниципалитетов «слетелись» на свет в Мончегорск-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 февраляС 1 января 2017 года государственная информационная система (ГИС) ЖКХ - к услугам граждан, недовольных работой коммунальщиков-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию