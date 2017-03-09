На протяжении нескольких недель работе рыбаков Северного флота мешают штормовые условия в мореМурманская область вошла в двадцатку лидеров «Экологического рейтинга субъектов РФ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.03.17 17:45

На протяжении нескольких недель работе рыбаков Северного флота мешают штормовые условия в море

Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 9 марта текущего года составил 896,3 тысячи тонн, что на 27,1 тысячи тонн или на 2,9% меньше уровня прошлого года. Отставание объясняется сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями, мешавшими работе флота на протяжении последних недель. В тоже время российскими пользователями превышены прошлогодние показатели вылова пикши в Северном бассейне, шпрота в Балтийском море, хамсы в Азово-Черноморском бассейне и уровень освоения квот в зонах иностранных государств.

У рыбаков Северного бассейна вылов достиг 88,4 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 17,7 тысячи тонн (за счёт неблагоприятной метеорологической обстановки). На промысле трески вылов составляет 51 тысячу тонн, что меньше уровня прошлого года на 21,3 тысячи тонн. Вылов пикши составил 32,1 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 2,7 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств освоение квот вылова водных биоресурсов составляет 64,9 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 18,8 тысячи тонн. Уровень добычи в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 39,4 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,6 тысячи тонн.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 159 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Сахара». Художественный фильм (12+)00:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиМедработники «не жалуются», но им всё равно в 2018 году зарплату повысят – Владимир Путин обещаетДоход свыше 1 млн рублей в 2016 году имел 21 житель флотской столицы-PRO ВалютуДоллар укрепился почти на 57 копеек, евро – на 28 копеекРубль «хорошо потратился» на 8 Марта-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилейКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 мартаПлановые отключения в Мурманске на 9 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения