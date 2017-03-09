На протяжении нескольких недель работе рыбаков Северного флота мешают штормовые условия в море

Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 9 марта текущего года составил 896,3 тысячи тонн, что на 27,1 тысячи тонн или на 2,9% меньше уровня прошлого года. Отставание объясняется сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями, мешавшими работе флота на протяжении последних недель. В тоже время российскими пользователями превышены прошлогодние показатели вылова пикши в Северном бассейне, шпрота в Балтийском море, хамсы в Азово-Черноморском бассейне и уровень освоения квот в зонах иностранных государств.

У рыбаков Северного бассейна вылов достиг 88,4 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 17,7 тысячи тонн (за счёт неблагоприятной метеорологической обстановки). На промысле трески вылов составляет 51 тысячу тонн, что меньше уровня прошлого года на 21,3 тысячи тонн. Вылов пикши составил 32,1 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 2,7 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств освоение квот вылова водных биоресурсов составляет 64,9 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 18,8 тысячи тонн. Уровень добычи в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 39,4 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,6 тысячи тонн.