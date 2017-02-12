На реализацию социальных проектов и благотворительную деятельность в моногородах Мурманской области «Норникель» в 2016 году потратил свыше 140 млн рублей

Вложения «Норникеля» в развитие социальной сферы, спорта и образования в моногородах Мурманской области в 2016 году достигли 140 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании, в 2015 году эта сумма составила 116 млн рублей. «Норникель» стремится комплексно развивать регионы, в которых расположены производства, повышать качество жизни. По предварительным данным, на реализацию социальных проектов и благотворительную деятельность в моногородах Мурманской области компания в 2016 году потратила свыше 140 млн рублей.

Кольская ГМК в Мурманской области, входящая в «Норникель«, является основным работодателем для жителей городов Заполярный, Мончегорск и посёлка городского типа Никель, на территории которых находятся производственные мощности компании. Каждый третий местный житель трудоспособного возраста является сотрудником Кольской ГМК. Общая численность работающих в компании и дочерних обществах превышает 10 тысяч человек по итогам 2016 года, при этом ежегодно эта цифра увеличивается в связи с развитием производственных мощностей. Средний уровень заработной платы на предприятии по итогам 2016 года - 70 тысяч рублей, это почти на 25 тысяч рублей выше среднего показателя по региону.