На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике лучшие результаты показали мурманчане

Стали известны победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике, в котором приняли участие 29 старшеклассников Мурманской области.

Олимпиада по физике, одна из самых сложных и продолжительных, проводится в два тура. Особенно интересным был практический тур, где участники должны были предложить решение задачи и экспериментальным путем подтвердить логику своих рассуждений. Как оказалось, для успеха эксперимента требуется не только отличное знание законов физики, но и находчивость, быстрота реакции, умение по-новому взглянуть на привычные предметы и предложить свой, оригинальный путь их применения.

Лучшие результаты по итогам олимпиады показали учащиеся Мурманского политехнического лицея, средней общеобразовательной школы № 36 и гимназии № 2 (г.Мурманска).