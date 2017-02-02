На реконструкцию моста в Североморске-3 выделят деньги

Региональный конкурс по отбору заявок муниципальных образований на получение субсидий из областного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов, путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования проводило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Подведение итогов конкурса состоялось 30 января. По результатам рассмотрения заявок субсидии выделены только г.п. Кандалакша и ЗАТО г.Североморск. Субсидия муниципального образования ЗАТО г.Североморск практически равна выделенным средствам н.п. Кандалакша. На реализацию мероприятий по реконструкции социально значимого объекта ЗАТО г.Североморск, участок проезда (мост) в н.п. Североморск-3, выделено 23549797,00 рублей.

«Мы очень рады, что конкурсная комиссия, рассмотрев наши документы, приняла решение в пользу именно нашего объекта, - отметила глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина. - Это означает, что при оформлении документов для прохождения конкурсных процедур, мы все делаем правильно. Благодаря квалификации наших специалистов и их стараниям, у нашего муниципалитета появилась возможность провести давно назревшую реконструкцию моста в Североморске-3 с привлечением региональных средств. Это большая радость для нас. Ведь этот мост, разделяющий населенный пункт на две части, является единственным связующим звеном в транспортном сообщении с Североморском и областным центром. Другой альтернативы доехать на «большую землю» у жителей Североморска-3 нет».