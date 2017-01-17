На севере Мурманской области ожидается порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 января с 5 до 9 часов в Гренландском и на западе Баренцева морей отмечалось опасное волнение 8,0-9,0 метров, при юго-западном, западном ветре 20-25 м/с. Сохранится такая погода до 0-3 часов 18 января. 17 января в период с 21 до 24 часа на севере побережья Норвегии и юго-западе Баренцева моря ожидается опасное волнение 8,0-8,5 метра при западном ветре 17-22 м/с. Сохранится до 6-9 часов 18 января.

Погоду Кольского полуострова определяет южная периферия обширного циклона, смещающегося с Гренландского моря на север Баренцева моря. По Мурманской области местами пройдёт снег, на севере области ожидается порывистый ветер.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, днём на западе области сильный. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях до -15°. Гололедица.