На севере Мурманской области ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня в Мурманской области действует штормовое предупреждение. 12 марта с 8 до 12 часов на побережье Кольского полуострова отмечалось опасное волнение 6,0- 7,0 м . Сохранится до конца суток.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег. Ветер западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, днём -2 -7º. Гололедица.