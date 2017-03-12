Мурманская область. Арктика12.03.17 18:50
Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня в Мурманской области действует штормовое предупреждение. 12 марта с 8 до 12 часов на побережье Кольского полуострова отмечалось опасное волнение 6,0-
7,0 м. Сохранится до конца суток.
На севере Мурманской области ожидается сильный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня в Мурманской области действует штормовое предупреждение. 12 марта с 8 до 12 часов на побережье Кольского полуострова отмечалось опасное волнение 6,0-
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег. Ветер западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, днём -2 -7º. Гололедица.
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