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Мурманская область. Арктика08.02.17 14:19

На Северном бассейне рыбаки выловили 37,4 тысячи тонн водных биоресурсов

Общий вылов российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 8 февраля текущего  года превысил 455 тысяч тонн, что на 10,7 тысячи тонн или на 2,4% выше уровня прошлого года.

На Северном бассейне вылов превысил 37,4 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 5,5 тысячи  тонн (за счёт неблагоприятной метеорологической обстановки). Трески добыто 17,1 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 11,8 тысячи тонн, пикши – 17,9 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 5,7 тысячи тонн.

Освоение квот в зонах иностранных государств превышает 40 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 9,0 тысяч тонн. Вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 1,5 тысячи тонн, что на 0,1 тысячи тонн меньше уровня прошлого года.

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