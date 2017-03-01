На Северном флоте состоялся сбор по военно-морской подготовке с капитанами-наставниками морских портов Западной Арктики

В главной базе Северного флота Североморске прошел учебно-методический сбор по военно-морской подготовке с капитанами-наставниками администраций морских портов Западной Арктики и судовладельческих организаций.

В мероприятии приняли участие представители гражданских морских учреждений, которые на постоянной основе взаимодействуют с военными моряками в своей профессиональной деятельности. Среди них сотрудники «Росатомфлота», чьи ледоколы регулярно решают задачи проводки военных кораблей и судов Северного флота к островам Северного Ледовитого океана в сложной ледовой обстановке.

Участники сбора рассмотрели общие и частные вопросы взаимодействия гражданских и военных моряков, провели анализ и прогнозирование обстановки в северном морском бассейне, а также подробно обсудили правовые основы военно-транспортной обязанности судовладельцев.

Особое внимание было уделено специальным вопросам военно-морской подготовки, в том числе по совершенствованию системы связи гражданских моряков и органов военного управления Северного флота, организации медицинского обеспечения и защиты от оружия массового поражения.

Во второй день сбора на тренажерах учебного центра Северного флота в Североморске расчеты гражданских моряков отработали практические действия по организации проводки судов за контактными и акустическими тралами во взаимодействии с корабельными боевыми расчетами соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Кроме того, гражданские моряки обучились маневрированию в составе походного ордера и провели тренировку по связи на различных радиоканалах.

Учебно-методические сборы с капитанами-наставниками проводятся на Северном флоте дважды в год – в каждый период боевой подготовки. Помимо прочего целью их проведения является своевременный обмен опытом взаимодействия гражданских и военных моряков и конструктивное решение текущих вопросов, сообщает пресс-служба Северного флота.