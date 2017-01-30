На Северном флоте стартовал чемпионат по хоккею с шайбой

В посёлке Малое Сафоново на ледовой площадке состоялось торжественное открытие чемпионата Северного флота по хоккею с шайбой на кубок командующего СФ. Выступивший на церемонии командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов поздравил собравшихся с праздником и пожелал спортивных побед участникам состязаний.

На чемпионате выступят 14 команд, представляющих объединения, соединения и воинские части СФ. 13 из них уже принимали участие в Новогоднем хоккейном турнире сезона 2016-2017 гг. Это «К-21» – штаба и управления СФ, «Альбатрос» – Кольской флотилии разнородных сил, «Тайфун» – подводных сил флота, «Гроза» – объединения ВВС и ПВО, «Спутник» – морской пехоты, «Армеец» – одной из воинских частей, «Ракета» – Кольского соединения ПВО, «Спасатель» – управления поисковых и аварийно-спасательных работ, «Стальные ястребы» – отдельного смешанного авиаполка, «Торос» – центра материально-технического обеспечения, «Медведи» – соединения подводных лодок, «Арктика» – арктического мотострелкового соединения, «Альфа» – управления ядерного обеспечения.

Впервые в соревнованиях по хоккею с шайбой выступит команда «Шквал» – соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил.

В рамках чемпионата состоится открытый турнир, посвященный Дню подводника. В нем примут участие ещё две команды: «Авианосец» – тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и «Пётр Великий» – одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера, игроки которых вернутся после дальнего похода в Северную Атлантику и Средиземное море.

Чемпионат СФ по хоккею с шайбой на кубок командующего флотом продлится до 2 апреля. Первый матч чемпионата состоялся сразу после церемонии открытия. На открытой ледовой арене в посёлке Малое Сафоново встретились команды «Ракета» и «Спасатель».

С первых минут «Спасатель» взял инициативу, на 3-й минуте счёт открыл Андрей Ивкин. Он стал самым результативным игроком встречи, поразив ворота «Ракеты» 7 раз.

Во втором периоде «Ракета» предприняла попытку отыграться. Игроки Дмитрий Судьин и Сергей Потапенко забили «Спасателям» по одной шайбе. Но преимущество во время всей игры было на стороне «Спасателей».

Итогом первой встречи чемпионата на кубок командующего СФ стал счёт 14:2 в пользу команды «Спасатель».

Наша справка:

Зарождение хоккея на СФ относится к концу 1940 годов, когда в СССР начали проводиться первые турниры и чемпионаты по хоккею с шайбой. В постсоветский период хоккейное движение на СФ практически угасло.

В 2013 г. в гарнизонах базирования сил СФ с целью популяризации зимних видов спорта среди военнослужащих и членов их семей был создан ряд хоккейных команд, представляющих соединения подводных лодок и надводных кораблей, морскую авиацию, береговые войска, управления и службы штаба СФ.