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Мурманская область. Арктика06.03.17 09:12

На Северном флоте стартовал хоккейный турнир, посвящённый Дню моряка-подводника

4 марта в главной базе Северного флота командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов открыл турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню моряка-подводника. В состязаниях принимают участие 16 команд кораблей, соединений и учреждений Северного флота.

В первой игре турнира, состоявшейся сразу после открытия, приняли участие команды «Торос» центра материально-технического обеспечения из Полярного и «Арктика» арктической мотострелковой бригады из Алакуртти. Победу с разгромным счетом 11-2 одержали арктические стрелки.

В воскресенье пройдут сразу три матча. На площадке в Снежногорске встретятся «Бастион» ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии и команда частей центрального подчинения Минобороны «Альфа». Хоккеисты подводных сил - «Тайфун» и военнослужащих дивизии противовоздушной обороны – «Ракета» встретятся в главной базе подводников – Гаджиево. В Североморске сыграют соседи по военному городку - моряки ракетного крейсер «Пётр Великий» из одноимённой команды и соединения противолодочных кораблей – команда «Шквал».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, другие встречи пройдут 7, 11 и 12 марта. Финал состоится в Североморске накануне Дня моряка-подводника – 18 марта.

Особенностью турнира стала неограниченность его участников по возрасту. Играть могут все, от матроса до адмирала. Главный критерий – умение стоять на коньках.

 

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