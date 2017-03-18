На Териберку и Туманный проезд закрыт, а дорога Заполярный-Сальмиярви открыта

Как сообщает «Мурманскавтодор», ввиду сложных погодных и дорожных условий закрыто движение по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, км 32 - км 123 до п. Туманный, включая автоподъезд к с. Териберка с 19.30 17 марта.

А вот проезд по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви км 0 - км 23, который был перекрыт с 10 часов вчерашнего дня открыт.