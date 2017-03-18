Мурманская область. Арктика18.03.17 08:25
На Териберку и Туманный проезд закрыт, а дорога Заполярный-Сальмиярви открыта
Как сообщает «Мурманскавтодор», ввиду сложных погодных и дорожных условий закрыто движение по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, км 32 - км 123 до п. Туманный, включая автоподъезд к с. Териберка с 19.30 17 марта.
А вот проезд по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви км 0 - км 23, который был перекрыт с 10 часов вчерашнего дня открыт.
Комментарии
Loading...
-АналитикаБогатые богатеют, бедные нищают - экономическая политика капитализма в России в XXI веке«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаются
-ПолитбарометрПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Нам интересно Ваше мнение08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 579 человек
-Скоро в эфире15:45«Ожидание полковника Шалыгина». Художественный фильм (12+)17:10Специальный репортаж (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа19:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиС россиян скоро будут брать плату за получение своих денегЦвет Отечества: в России стало больше долларовых миллионеров-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 31 копейку, евро – почти на 12 копеекЕвро и доллар разворачиваются-PRO ЭнергетикуЭнергетики «ТГК-1» обсудили перспективы сотрудничества с финскими коллегамиУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия-PRO ЖКХГаз любой ценой нам не нужен!ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Погружаемся в процессы капитального ремонта многоквартирных домов-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыНа заседании правительства России одобрены изменения в закон о занятости населенияОфицерам ВМФ и их родственникам узаконили наследование кортиков