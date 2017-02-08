В Кировске состоялось выездное совещание областного правительства, руководства муниципалитета и членов рабочей группы по модернизации монопрофильных городов Мурманской области. Ключевыми вопросами для обсуждений группы стали задачи по созданию территории социально-экономического развития в Кировске, работа с потенциальными инвесторами и готовность их проектов.

Муниципалитетом сформирован порядок сопровождения инвестиционных проектов, позволяющий снизить административные барьеры при реализации по принципу «одного окна». Установлены льготы по арендной плате на землю с применением специального коэффициента. Создан Инвестиционный совет, утверждено типовое инвестиционное соглашение.

По итогам обучения управленческой команды в московской школе управления «СКОЛКОВО», в администрации Кировска начато внедрение элементов проектного управления. Это позволяет в онлайн-режиме получать полную информацию о ходе реализации проектов на территории города.

В настоящее время в активной стадии - мероприятия по привлечению бизнес-структур к реализации проектов на ТОСЭР, в том числе по привлечению инвесторов в сфере туризма на «поле Умецкого».

Сегодня потенциальными инвесторами подтверждена реализация четырёх проектов, включенных в заявку на создание ТОСЭР. На территории Кировска планируется открытие крупного производства – механического завода, который будет заниматься сервисным ремонтом горной техники профильных предприятий всего региона. Местная компания «Апатиты-строй» намерена участвовать в строительстве гостиничного комплекса коттеджного типа, рассчитанного на туристов. Ещё одно частное предприятие готово приступить к реализации инвестиционного проекта по производству спортинвентаря с символикой Кольского полуострова.