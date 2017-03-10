На территории одной из войсковых частей СФ планируется отработать задачи по пресечению условного террористического акта со стороны условной диверсионной группы

В середине марта в соответствии с планом антитеррористических учений Национального антитеррористического комитета под руководством Оперативного штаба с участием Управлений ФСБ России по Мурманской области и Северному флоту, а также правоохранительных органов региона будут проведены учения по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на военном объекте по плану «Арсенал».

Согласно замыслу мероприятия, на территории одной из войсковых частей Северного флота планируется отработать задачи по пресечению условного террористического акта со стороны условной диверсионной группы и ликвидации последствий действий террористов. Целью учений является проверка уровня подготовки подразделений антитеррора и Северного флота, сообщает Управление ФСБ России по СФ.