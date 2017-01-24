На территории спорткомплекса «Авангард» планируется строительство современного футбольного поля

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск посетил городской спортивный комплекс «Авангард». Дмитрий Филиппов оценил доступность объекта для маломобильных групп населения.

В рамках реализации городской программы «Доступная среда» оборудован пандус для удобства маломобильных групп населения и мам с колясками, установлен современный подъемник в холле, а также гидравлическое кресло в большой чаше бассейна. Предусмотрены внутренние пандусы для переходов между бассейном, душем и раздевалкой.

– Обеспечение доступности спортивных объектов – одна из приоритетных задач городских властей, – рассказал глава муниципального образования город Мурманска Дмитрий Филиппов. – На примере «Авангарда» мы видим, что все мурманчане имеют равные возможности для занятия спортом.

За четыре года в «Авангарде» были проведены масштабные работы. Отремонтированы малая и большая чаши, раздевалки, душевые, усовершенствованы системы водоснабжения и водоотведения. Модернизировано освещение, отремонтирована крыша, утеплен и полностью обновлен фасад здания. Кроме того, реконструирован хоккейный корт: обустроена дренажная система, установлены трибуны и помещения для переодевания хоккеистов, обновлена система освещения.

В дальнейших планах городских властей строительство современного футбольного поля на территории спорткомплекса «Авангард».