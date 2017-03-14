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Мурманская область. Арктика14.03.17 09:43

На точность поражения - бомбардировщики Су-24 смешанного авиаполка Северного флота отработали поражение береговых объектов

Восемь экипажей бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота отработали поражение береговых объектов условного противника на полигоне Лумбовский в Мурманской области.

Упражнения проводились с использованием практического боезапаса. Основной упор был сделан на точность поражения мишеней с различных высот с использованием штатной аппаратуры прицеливания.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе лётной смены каждый из экипажей Су-24 также отработал задачи по дозаправке в воздухе от танкера Ил-78. Эти воздушные тренировки проводились в отдалении от населённых пунктов Мурманской области, но на сравнительно небольшом расстоянии от базового аэродрома авиаполка.

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