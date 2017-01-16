На торгах установилось некоторое равновесие

Нефть дорожает сегодня, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes» о первом за последние 11 недель сокращении числа нефтяных буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По данным «Baker Hughes», по итогам завершившейся 13 января рабочей недели число буровых установок в США снизилось на 6 штук, или на 0,90%, до 659 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 9 штук, или на 1,38%. Количество нефтяных буровых установок впервые с конца октября (11 недель) снизилось - на 7 единиц, или на 1,32%, до 522 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на одну единицу, или на 0,74%, и составило 136 штук.

Поддерживает нефтяные цены и договоренность входящих и не входящих в ОПЕК стран сократить добычу нефти.

Трейдеры, мнение которых приводит агентство «Рейтер», отмечают, что уровень выполнения странами-нефтепроизводителями взятых на себя обязательств, составляет 50-80%. Они добавили, что этого достаточно, чтобы поддерживать цены «чёрного золота» в районе 55 долларов за баррель.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,6101 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 24 копейки. Однако к последней сделке 13 января доллар подешевел на 5 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 16,68 копейки и составил 63,2890 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подешевел. Снижение составило 19,60 копейки.