На улице Воровского будет запрещена парковка и движение всех видов транспорта

В Мурманске в вязи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 70-летия ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина», будет запрещена парковка и движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской - с 00 до 20 часов 20 января.