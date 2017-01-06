На время проведения мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, перекроют движение в районе Спасо-Преображенского Морского кафедрального собора

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения на территории города Мурманска праздничных новогодних мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, с 18.00 6 января до 6.00 7 января будет запрещено движение и парковка всех видов транспорта: по ул. Зелёной; по пер. Терскому (от ул. Карла Либкнехта до дома № 6 по ул. Пищевиков); по Верхнеростинскому шоссе (от Спасо-Преображенского Морского кафедрального собора до проспекта Героев-североморцев); по ул. Торцева.

На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.

Во избежание недоразумений, ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области просит жителей областного центра и гостей столицы убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест, планировать маршруты передвижения и посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений и, по возможности, предпочесть общественный транспорт.