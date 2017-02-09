Мурманская область. Арктика09.02.17 10:00
На время взрывных работ 10 февраля планируется закрыть движение транспорта в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что 10 февраля планируются взрывные работы в районе 1405 км автомобильной дороги Р-21 «Кола». Они проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».
Движение будет закрыто 10 февраля, в пятницу, с 14.30 до 15.30.
Комментарии
Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ПолитбарометрПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Нам интересно Ваше мнение03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 409 человек
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Тайны века: Чехов. Неопубликованная жизнь». Документальный фильм (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиБелокочанная капуста и яблоки продолжают лидировать по росту ценВ долах как в шелках - Центробанк объявил о критически опасном показателе внешнего долга России-PRO ВалютуНефть пошла в рост, доллар и евро пошли на снижениеДоллар укрепился почти на 32 копейки, евро – на 21 копейку-PRO ЭнергетикуПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями ЗаполярьяКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтч-PRO ЖКХКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЗАТО мечтают о статусе «моногород»Плановые отключения в Мурманске на 9 февраля-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию