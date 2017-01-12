На время взрывных работ 13 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 13 января планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 10-11 км автомобильной дороги Кола – Мурмаши. Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 13 января, в пятницу, с 14.30 до 15.30.

Также 13 января, в пятницу, с 11.30 до 12.00 на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» в районе км 1405 планируются взрывные работы в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Перекрытие движения транспорта не планируется.