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Мурманская область. Арктика12.01.17 09:50

На время взрывных работ 13 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 13 января планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 10-11 км автомобильной дороги Кола – Мурмаши. Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 13 января, в пятницу, с 14.30 до 15.30.

Также 13 января, в пятницу, с 11.30 до 12.00 на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» в районе км 1405 планируются взрывные работы в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Перекрытие движения транспорта не планируется.

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