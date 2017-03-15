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Мурманская область. Арктика15.03.17 12:39

На время взрывных работ 16 марта планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 16 марта планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 9-10 км автомобильной дороги Кола – Мурмаши. Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 16 марта, в четверг, с 14.30 до 15.30.

 

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