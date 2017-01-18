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Мурманская область. Арктика18.01.17 09:48

На время взрывных работ 19 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 19 января планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 8-9 км (городское кладбище) автомобильной дороги Кола – Мурмаши. Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 19 января, в четверг, с 14.30 до 15.30.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанному маршруту.

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