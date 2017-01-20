На всероссийской выставке «Открой свою Россию» Мурманская область будет представлена комплексным стендом

II Всероссийская выставка-фестиваль «Открой свою Россию 2017», посвященная вопросам импортозамещения в индустрии активного, приключенческого, спортивного туризма и отдыха на территории России, состоится 22-24 февраля в Москве в ТВК «Гостиный двор».

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области в целях продвижения туристического потенциала региона организует комплексный стенд и предлагает всем туроператорам и представителям туристической отрасли принять в нём участие.

Представителей туриндустрии Мурманской области, желающих принять участие в выставке, просят до 6 февраля сообщить о своем решении в министерство по электронной почте grydina@gov-murman.ru.

В заявке на участие необходимо указать наименование организации; сферу деятельности; основные направления туристической деятельности и виды предлагаемых турпродуктов; данные представителей компании, планирующих участвовать в выставке (ФИО, контактные телефоны).