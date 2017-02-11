ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Какие изюминки скрывают мужчиныОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Алексей Савинцев приглашает всех на выставку «Книжный салон», которая состоится в марте
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.02.17 15:17

На Всероссийскую лыжную гонку «Лыжная России» в Мурманской области вышли около 8 тысяч северян

Сегодня в 16 муниципалитетах Мурманской области около восьми тысяч северян вышли на старты всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В этом году гонка дважды юбилейная. Она в 35-й раз проводится в России и в 10-й раз – в Мурманской области.

«Лыжня России» по праву считается одним из самых масштабных зимних соревнований в мире. В 2017 году в лыжной гонке принимают участие более 1,5 млн человек из 74 субъектов Российской Федерации.

На главном региональном стартовом рубеже в мурманской Долине Уюта участников соревнований приветствовала губернатор Марины Ковтун. Глава региона поздравила земляков с большим спортивным праздником и пожелала участникам гонки успехов.

«Мы с вами участвуем в грандиозном празднике, равного которому нет во всём мире. В одной только Мурманской области в разных городах и посёлках в эти часы выходят на старт «Лыжни России» порядка 8 тысяч северян. А вместе с нами сегодня встают на лыжню жители 74 регионов нашей необъятной Родины – более полутора миллионов человек», – подчеркнула Марина Ковтун.

В рамках XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Мурманске при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» прошёл забег «Самая спортивная семья». В этом году в нём победила семья Аверкиевых: глава семейства – Дмитрий, старшая дочь – Виктория, сын Максим, младшая дочь Маша (Машенька, как самая младшая, всю гонку провела за спиной у папы - в специальной переноске). Аверкиевы - постоянные участники массовой лыжной гонки, не первый раз принимают участие и в забеге «Самая спортивная семья», и даже уже выигрывали.

«Мы все очень любим спорт, - рассказал глава семейства. – По выходным бегаем на лыжах. А Максиму все прочат большое спортивное будущее. Он уже сейчас имеет второй взрослый разряд по лыжам».

Памятные подарки победителям забега от имени Мурманского регионального отделения партии вручила председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Мурманской областной думы, член фракции «Единая Россия» Лариса Круглова.

«Стало уже доброй традицией, что Мурманское региональное отделение вручает памятные подарки самой спортивной семье, принимавшей участие в лыжной гонке, - сказала Круглова. – И, на мой взгляд, это очень правильно. Ведь всё идёт из семьи. Если родители активно занимаются спортом, то и дети, глядя на них, тоже будут стремиться вести здоровой образ жизни: встанут на лыжи, придут на стадион, на хоккейную или волейбольную площадку, в спорткомплекс. И чем больше будет таких спортивных семей, тем крепче и здоровее будет вся нация».

 

 

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 490 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире19:30«Вспомни, что будет». Художественный сериал, 17 серия (16+)20:30«Столица». Тематическая программа21:30«Манолете». Художественный фильм (16+)23:05«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)23:30«Без срока давности: Под номером 28». Документальный цикл (16+)00:20«Талисман любви». Художественный сериал, 24-25 серия (12+)
-PRO ДеньгиЦБР желает российским пенсионерам «Мира»Россияне объективно обеднели за последнюю пару лет – Михаил Задорнов-PRO ВалютуДоллар теряет почти 18 копеек, евро – 34 копейкиДоллар и евро начали торги снижением-PRO ЭнергетикуЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий регионаПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 февраляДело труба, или Бесхозные коммуникации затопили подвал жилого дома-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения