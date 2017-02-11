На Всероссийскую лыжную гонку «Лыжная России» в Мурманской области вышли около 8 тысяч северян

Сегодня в 16 муниципалитетах Мурманской области около восьми тысяч северян вышли на старты всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В этом году гонка дважды юбилейная. Она в 35-й раз проводится в России и в 10-й раз – в Мурманской области.

«Лыжня России» по праву считается одним из самых масштабных зимних соревнований в мире. В 2017 году в лыжной гонке принимают участие более 1,5 млн человек из 74 субъектов Российской Федерации.

На главном региональном стартовом рубеже в мурманской Долине Уюта участников соревнований приветствовала губернатор Марины Ковтун. Глава региона поздравила земляков с большим спортивным праздником и пожелала участникам гонки успехов.

«Мы с вами участвуем в грандиозном празднике, равного которому нет во всём мире. В одной только Мурманской области в разных городах и посёлках в эти часы выходят на старт «Лыжни России» порядка 8 тысяч северян. А вместе с нами сегодня встают на лыжню жители 74 регионов нашей необъятной Родины – более полутора миллионов человек», – подчеркнула Марина Ковтун.

В рамках XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Мурманске при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» прошёл забег «Самая спортивная семья». В этом году в нём победила семья Аверкиевых: глава семейства – Дмитрий, старшая дочь – Виктория, сын Максим, младшая дочь Маша (Машенька, как самая младшая, всю гонку провела за спиной у папы - в специальной переноске). Аверкиевы - постоянные участники массовой лыжной гонки, не первый раз принимают участие и в забеге «Самая спортивная семья», и даже уже выигрывали.

«Мы все очень любим спорт, - рассказал глава семейства. – По выходным бегаем на лыжах. А Максиму все прочат большое спортивное будущее. Он уже сейчас имеет второй взрослый разряд по лыжам».

Памятные подарки победителям забега от имени Мурманского регионального отделения партии вручила председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Мурманской областной думы, член фракции «Единая Россия» Лариса Круглова.

«Стало уже доброй традицией, что Мурманское региональное отделение вручает памятные подарки самой спортивной семье, принимавшей участие в лыжной гонке, - сказала Круглова. – И, на мой взгляд, это очень правильно. Ведь всё идёт из семьи. Если родители активно занимаются спортом, то и дети, глядя на них, тоже будут стремиться вести здоровой образ жизни: встанут на лыжи, придут на стадион, на хоккейную или волейбольную площадку, в спорткомплекс. И чем больше будет таких спортивных семей, тем крепче и здоровее будет вся нация».