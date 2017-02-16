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Мурманская область. Арктика16.02.17 14:40

Наценка на продукты питания местного производства в торговых сетях региона составляет от 7 до 14 процентов

16 февраля в Мурманске в рамках реализации проекта «Честная цена» состоялся общественный рейд в магазин торговой сети «Евророс», в ходе которого проводился мониторинг цен на продукты питания, поставляемые местными производителями Задача контролеров заключалась в следующем: сравнив стоимость товаров на полке с отпускной ценой производителя, рассчитать торговую наценку.

«Подобные проверки осуществляются сейчас во всех торговых сетях региона, занимающихся продажей товаров питания, - рассказал заместитель секретаря регионального отделения партии, член региональной мониторинговой группы проекта «Честная цена» Юрий Шадрин. – Мы посетили федеральные сети, сегодня проводим проверку в региональной. По итогам мониторинга будет проведен круглый стол, где мы обсудим полученные результаты и выработаем предложения по внесению изменений в законодательство о торговле, направленных на улучшение качества обслуживания населения в данной сфере. Кроме того, результаты мониторинга будет направлены на федеральный уровень, где наши коллеги  из Государственной Думы в настоящее время работают над решением той же задачи».

Председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области, член партии Денис Лашин, подвеё предварительные итоги мониторинга, которой проводился в течение недели.  Он отметил, что в наценка на продукты питания местного производства в торговых сетях региона (как в федеральных, так и в региональной) невысока, и составляет от 7 до 14 процентов в зависимости от группы товаров. «Это говорит о высокой конкуренции между торговыми сетями, что идёт только на пользу потребителям», - заявил Лашин.

«В ходе рейдов мы проверяли не только торговую наценку, но и то, насколько широко в магазинах представлены товары местного производства, - рассказал член региональной мониторинговой группы по проекту «Честная цена», член Регионального координационного совета  сторонников партии Кирилл Чудинов. – Радует, что сейчас во всех сетях они есть. Но ассортиментный перечень отличается. Где-то он совсем небольшой, где-то, как, например, в этой торговой точке, местные производители представлены широко».

«С местными производителями работать удобно и выгодно, - прокомментировала это высказывание заместитель заведующего магазина «Евророс» Виктория Терпугова.- Сроки поставок короче, на прилавок поступают свежие продукты, что очень нравится покупателям».

Мониторинг торговых наценок на товары местных производителей в сетях региона продолжится.

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