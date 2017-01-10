Начал свою работу тематический сайт, посвященный проведению в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий

Новый тематический сайт позволит каждому желающему на протяжении всего 2017 года быть в курсе экологических новостей, принимать активное участие в мероприятиях Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, участвовать в опросах, конкурсах, задавать вопросы и оставлять пожелания.

На сайте размещен план основных мероприятий по проведению в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

На главной странице каждый желающий сможет ознакомиться с новостями и календарем тематических событий, принять участие в текущем опросе.

В разделе «Персона месяца» ежемесячно будет представляться краткое повествование о людях, которые внесли значительный вклад в дело защиты нашей северной природы. Например, сейчас такой персоной является Виталий Витальевич Бианки, орнитолог, доктор биологических наук, почётный гражданин г.Кандалакша, заслуженный эколог.