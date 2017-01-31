Мурманская область. Арктика31.01.17 13:14
Начался приём юных мурманчан в детской поликлинике в микрорайоне Роста
Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, сегодня начался приём детей в микрорайоне Роста по адресу: г.Мурманск, ул.Лобова, д. 33/2. Приём ведут 2 участковых врача-педиатра, работает прививочный кабинет.
На 11.30 часов принят 31 ребёнок и сделано 19 прививок.
Время работы детского отделения - с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу по графику, размещенному на доске объявлений в поликлинике. Запись на приём к участковым врачам-педиатрам осуществляется по телефону 43-48-72, а вызов врача на дом: – 43-48-71, 43-48-90.
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