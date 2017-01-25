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Мурманская область. Арктика25.01.17 11:58

Начинаются соревнования по волейболу Спартакиады студентов колледжей Мурманской области

27 и 28 января в Мурманске пройдут соревнования по волейболу в зачет 53-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В соревнованиях примут участие сборные команды юношей и девушек Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота, Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского медицинского колледжа, Мурманского педагогического колледжа и Мурманского индустриального колледжа.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Состязания будут проходить на базе спортивного зала Мурманского грузового автотранспортного предприятия, начало в 9.00.

Соревнования проходят в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.

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