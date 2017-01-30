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Мурманская область. Арктика30.01.17 12:16

Наиболее часто ветеринары выявляли нарушения правил, технических регламентов, устанавливающих требования к хранению и реализации продуктов животноводства

В комитете по ветеринарии Мурманской области подвели итоги реализации полномочий по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора за 2016 год. Государственными ветеринарными инспекторами проведено 158 проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, деятельность которых связана с содержанием животных, оборотом подконтрольных товаров, уничтожением биологических отходов, проведением мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. В соответствии с планом состоялось 84 проверки, 74 – внеплановые, 126 проверок проведено с выездом на места фактического осуществления деятельности. 

В 2016 году были проверены сельскохозяйственные предприятия «Тулома», «Полярная звезда», «СК Пригородный», крестьянские и фермерские хозяйства, ветеринарные специалисты, занимающиеся предпринимательством, а также зверинцы, крупные сети розничной торговли, перерабатывающие предприятия и др.

В результате проверочных мероприятий возбуждено 149 дел об административных правонарушениях, выдано 112 предписаний об устранении допущенных нарушений. По фактам установленных правонарушений вынесено 136 постановлений о назначении административных наказаний, в том числе о предупреждениях субъектам малого и среднего предпринимательства и их работникам. На лиц, признанных виновными, наложены административные штрафы на сумму более 890 тысяч рублей.

Кроме того, около 100 тысяч рублей штрафов наложено по результатам рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях, возбужденных по установленным фактам нарушений хозяйствующими субъектами и гражданами требований ветеринарного законодательства. Материалы 13 дел были переданы в суд. В одном случае за неуплату штрафа судом принято решение о привлечении должностного лица к административной ответственности в виде обязательных работ.

При проведении проверок было задержано более 8,5 т подконтрольной мясной, рыбной продукции и яиц. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы на уничтожение направлено около 500 кг подконтрольных товаров.

Наиболее часто выявлялись нарушения ветеринарно-санитарных правил, технических регламентов, устанавливающих требования к хранению и реализации продуктов животноводства. 

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