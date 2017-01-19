Наиболее высокая заработная плата в Мурманской области у работников рыболовства и рыбоводства

Как сообщает Мурманскстат, в январе-октябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчёте на одного работника организаций в целом по Мурманской области сложилась в размере 47390 рублей, что на 5,5% выше, чем за соответствующий период 2015 года. Реальная заработная плата с учётом роста потребительских цен на товары и услуги снизилась на 2,0%.

Наиболее высокая заработная плата в нашем регионе отмечалась у работников рыболовства и рыбоводства (122780 рублей), в деятельности по добыче полезных ископаемых (70841 рубль), металлургического производства (68462 рубля), электроэнергетики (67613 рублей), водного транспорта (74405 рублей) и финансовой деятельности (65247 рублей). В этих организациях занято 17,4% всех работников организаций. За исключением финансовой деятельности эти виды экономической деятельности относятся к реальному сектору экономики, где заработная плата работников напрямую зависит от результатов производственной деятельности предприятий.

В бюджетных организациях всех видов экономической деятельности, в которых занято около 40% работников, среднемесячная заработная плата в январе-октябре 2016 года составляла 42710 рублей, что на 4,2% выше, чем за соответствующий период 2015 года.

В организациях образования она сложилась в размере 33873 рубля, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 37994, культуры и искусства – 32424 рублей, то есть на 20-30% ниже среднеобластного уровня.

В сфере торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса официальная средняя заработная плата работников, по данным, предоставленным организациями, в январе-октябре 2016 года составляла, соответственно, 24146 рублей и 23121 рубль.

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время отсутствует официальная статистическая методология, позволяющая осуществлять оценку уровня заработной платы с учётом «серой» заработной платы.

Для отражения более полной и объективной картины о дифференциации заработной платы органами статистики формируется информация об её уровне в зависимости от форм собственности и типов организаций, а также по профессиональным группам работников.

Так, в среднем за 2015 год в организациях иностранной формы собственности и с участием иностранного капитала средняя заработная плата работников была в 1,6 раза выше, чем в организациях муниципальной формы собственности.

В крупных и средних организациях средняя заработная плата в 2015 году была выше, чем в малых предприятиях, в 1,7 раза.

По данным выборочных обследований организаций (без субъектов малого предпринимательства и без вычета налогов и других удержаний), которые проводятся 1 раз в 2 года, получена следующая информация по Мурманской области:

в апреле 2015 года 5,1% работников была начислена заработная плата в размере свыше 100 тысяч рублей (2013 год – 4%). Заработная плата 10% наиболее оплачиваемых работников в 9,5 раз превышала её размер 10% наименее оплачиваемых, заработную плату на уровне и ниже средней имели 63,9% работников, что примерно соответствовало уровню 2013 года, соответственно, 10,1 раза и 63,7%;

в октябре 2015 года начисленная заработная руководителей всех уровней составляла 70351 рубль, специалистов высшего уровня квалификации – 45072, квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта – 42787, неквалифицированных рабочих – 18547 рублей.

Учитывая современные тенденции на рынке труда, а именно рост неформальной занятости населения, по поручению правительства Российской Федерации Росстат разработал Методику расчёта среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

Впервые среднемесячный доход от трудовой деятельности наёмных работников был рассчитан Росстатом за 2015 год. В Мурманской области этот показатель составил 39424 рубля (справочно: среднемесячная заработная плата работников организаций – 45989 рублей).

Официальная статистическая информация о средней заработной плате формируется органами государственной статистики на основании сведений, предоставленных организациями по утверждённым формам федерального статистического наблюдения и в соответствии с официальной методологией.

Среднемесячная номинальная начисленная (без вычета налогов и других удержаний) заработная плата одного работника исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и количество месяцев в периоде.

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, носящая систематический характер.Пособия, получаемые работниками из государственных внебюджетных фондов (оплата больничного и др.), не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную заработную плату.