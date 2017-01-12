Мурманская область. Арктика12.01.17 14:13
Наибольшее увеличение цен в новом году в Мурманской области отмечено на морковь и лук
Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 30 декабря 2016 года по 9 января 2017 года наибольшее увеличение цен зафиксировано на морковь (на 8,4%), репчатый лук (на 5,9), картофель (на 3,8), яблоки (на 2,5), белокочанную свежую капусту (на 1,7) и куриные яйца (на 1,0%).
Снижение цен отмечено на шлифованный рис (на 0,8%) и сахарный песок (0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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