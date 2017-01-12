Наибольшее увеличение цен в новом году в Мурманской области отмечено на морковь и лук

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 30 декабря 2016 года по 9 января 2017 года наибольшее увеличение цен зафиксировано на морковь (на 8,4%), репчатый лук (на 5,9), картофель (на 3,8), яблоки (на 2,5), белокочанную свежую капусту (на 1,7) и куриные яйца (на 1,0%).

Снижение цен отмечено на шлифованный рис (на 0,8%) и сахарный песок (0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.