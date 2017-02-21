Накануне Дня защитника Отечества военнослужащие Северного флота получат жилищные субсидии

21 февраля во Дворце культуры «Строитель» Североморска состоится торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества. В нем примут участие командование и личный состав Северного флота, ветераны, представители городских властей.

Во время собрания командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов вручит 10 военнослужащим-североморцам свидетельства о предоставлении жилищной субсидии для приобретения (строительства) жилья. Каждому из военнослужащих на его банковский счёт будет перечислена денежная сумма в размере от 4 до 8 млн рублей.

На Северном флоте жилищная субсидия стала самой популярной формой жилищного обеспечения военнослужащих, имеющих право на предоставление постоянного жилья. Как сообщает пресс-служба Северного флота, только на первую половину текущего года для обеспечения военнослужащих СФ жилищными субсидиями выделено около 1,4 млрд руб. Сегодня на них претендуют 1000 североморцев. В 2016 г. субсидию получили 538 военнослужащих СФ.