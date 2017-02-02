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Мурманская область. Арктика02.02.17 06:30

Налогоплательщиками Апатит и Кировска за 2016 год уплачено 15 млрд рублей налогов

В 2016 году в Апатитах и Кировске осуществляли деятельность 1185 организаций и 2116 индивидуальных предпринимателей. За этот период налогоплательщиками двух городов уплачено в бюджеты всех уровней 14 миллиардов 978 миллиона рублей налогов, что на 42% выше поступлений 2015 года.

Из общей суммы налоговых платежей 9502,2 млн рублей поступили в бюджет области, 637,0 млн рублей поступило в бюджет города Апатиты и 565,7 млн рублей - города Кировска.

Основная доля поступающих налогов в бюджеты городов приходится на налог на доходы физических лиц (НДФЛ): по г.Кировску доля этого налога в налоговых доходах составляет 80,0%, в Апатитах - 53,6%. Всего НДФЛ за 2016 год перечислено в бюджеты всех уровней 2656,9 млн. рублей.

Основное количество организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в Апатитах и Кировске, заняты в сфере торговли и оказания услуг. На долю уплачиваемых ими единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения (УСН), приходится 14% всех налоговых платежей в местные бюджеты. Всего ЕНВД в 2016 год поступило 45,5 млн рублей, в том числе: в бюджет города Апатиты - 30,6 млн рублей, Кировска - 14,9 млн. рублей. Налога, уплачиваемого при применении УСН, перечислено за 2016 год всего 125,3 млн рублей, в том числе: налогоплательщиками г.Апатиты - 97,4 млн рублей, 27,9 млн рублей - г.Кировска. Налога на имущество физических лиц поступило в местные бюджеты 35,0 млн рублей, в том числе в бюджет г.Апатиты - 24,4 млн рублей, г.Кировска - 10,6 млн рублей.

Сумма совокупной задолженности налогоплательщиков двух городов по состоянию на 1 января 2017 года составляет 502,1 млн рублей, из которых 324 млн рублей приходятся на 23 налогоплательщика, находящихся в процедурах банкротства. В результате мер принудительного взыскания, в бюджет за 2016 год в погашение задолженности перечислено налогов в сумме 263 млн рублей.

В рамках созданных при администрациях городов Апатиты и Кировска межведомственных рабочих групп по обеспечению доходов местных бюджетов налогоплательщиками была погашена задолженность в размере 25,0 млн рублей.

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