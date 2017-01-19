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Мурманская область. Арктика19.01.17 13:13

Налогоплательщики Мурманской области перевыполнили показатели 2015 года по перечислению налоговых платежей

За 2016 год в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Мурманской области перечислено налоговых платежей в сумме 79334 млн рублей, что на 26% или на 16585 млн рублей выше поступлений 2015 года. Налоговые органы области обеспечили рост налоговых поступлений во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Положительная динамика поступлений сохраняется по всем основным налогам. В результате улучшения финансовых показателей деятельности ряда организаций области высокие темпы роста достигнуты по налогу на прибыль – 146% и составили 27983 млн рублей. По налогу на добавленную стоимость поступления выросли в 1,7 раза по сравнению с 2015 годом, поступления налогов на совокупный доход составили 3087 млн рублей, что на 21% выше поступлений 2015 года, по налогу на доходы физических лиц поступления увеличились на 8%.

Основная часть собранных налогов – 76% осталась на территории Мурманской области, в федеральный бюджет перечислено 24%. В консолидированный бюджет Мурманской области за 2016 год поступило 60478 млн рублей, что на 14% или на 7437 млн рублей выше уровня 2015 года.

Определяющими налогами для консолидированного бюджета Мурманской области являются:  налог на доходы физических лиц – 27936 млн рублей, доля составляет 46%, налог на прибыль организаций – 22336 млн рублей - 37%,  налог на имущество организаций – 4120 млн рублей - 7%,  налоги на совокупный доход – 3087 млн рублей - 5%.

Их суммарная доля в региональном бюджете составляет 95%.

Доходы областного бюджета за счёт налоговых поступлений по итогам 2016 года составили 48149 млн рублей, что на 15% выше уровня поступлений в 2015 году.

Объём налоговых поступлений в местные бюджеты в 2016 году составил 13329 млн рублей, что на 11% (на 1235 млн рублей) выше уровня поступлений 2015 года.

Поступления налогов на имущество выросли на 3%, в т.ч. с физических лиц - на 8% и составили 710 млн рублей.

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