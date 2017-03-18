Народ поставил диагноз Министерству здравоохранения Мурманской области – хроническая «интоксикация»

Как «Арктик-ТВ» сообщало, 15 марта состоялось заседание коллегии по итогам деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области и учреждений ведомства за 2016 год. С ключевым докладом о результатах работы выступил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, со слов которого, оказывается, в нашем регионе сохраняется одним из самых высоких в России показатель обеспеченности населения региона высокотехнологичной медицинской помощью.

У рядовых северянин оптимистические оценки «главного врача» Заполярья, скорее всего, вызвали недоумение, если не раздражение, так как ещё свежи воспоминания «медвежьей» оптимизации системы здравоохранения в Мурманской области, многочисленные слухи о сокращениях и закрытиях жизненно важных объектов медицины, запоздалые комментарии и заверения.

Диагноз здоровья ведомству Валерия Перетрухина недавно поставили «фронтовики», которые провели очередной опрос среди пациентов первичного звена здравоохранения Мурманской области. У северян, приписанных к поликлиникам Мурманска, Мончегорска и Оленегорска, интересовались условиями пребывания в медицинских учреждениях, временем ожидания записи на прием к специалистам, сроками выдачи направлений на диагностические исследования, оценкой компетентности врачей и их вежливости. По сравнению с результатами прошлогоднего мониторинга, ситуация практически не изменилась.

«Пациенты по-прежнему отмечают сложности при получении талонов к врачам, причем неважно, кто это – терапевт или узкий специалист. Данные опроса говорят о том, что среднее время ожидания номерка составляет минимум неделю, а чаще 10-14 дней. В Мурманске одна за другой открываются «доброжелательные регистратуры», но и это кардинально не меняет ситуацию с доступностью медицинской помощи», – прокомментировал итоги опроса сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Мурманской области Роман Пономарев.

Сложно складывается ситуация с получением направлений на диагностические исследования. Нередко пациенты ждут их месяцами, к примеру, в поликлинике Оленегорска очередь на МРТ составляет до полугода. Кроме того, прозвучало немало жалоб на работу местной клинической лаборатории – респонденты сообщали о случаях утери результатов анализов, при этом, чтобы сдать, к примеру, анализы на гормоны, необходимо ждать около двух месяцев.

«Обобщенно можно сказать, что в результате опроса было получено больше негативных отзывов о работе Оленегорской ЦГБ. Люди говорили о формальном отношении медицинского персонала к жалобам граждан, длительном времени, проведенном в очередях, отсутствии талонов на прием к узким специалистам. Запись к хирургу отсутствует вовсе, граждане сидят в живых очередях по три часа. В детской поликлинике зафиксировано формальное отношение к проведению профилактических прививок. Прививки детям назначаются в период эпидемии ОРВИ, не разъясняются противопоказания и возможные осложнения», – отметила активист Народного фронта Татьяна Ефремова.

В мурманских поликлиниках пациенты, напротив, чаще других отмечали, что персонал ведёт себя не всегда вежливо и корректно, особенно это касается регистратуры. Между тем именно туда, как правило, люди обращаются за талонами к врачам. Участвовавшие в опросе граждане обратили внимание на то, что записаться, используя интернет-порталы, практически нереально, а дозвониться до оператора регистратуры весьма проблематично. Среди существенных недостатков в работе поликлиник отмечается не укомплектованность учреждений терапевтами, педиатрами, врачами общей практики и узкими специалистами. Активистами ОНФ зафиксированы жалобы на санитарное состояние туалетов, отсутствие свободных мест для сидения и питьевой воды для ожидающих приема пациентов.

Полученные данные представители Народного фронта направят в профильные ведомства региона для улучшения работы учреждений.