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Мурманская область. Арктика22.12.16 09:19

Наша команда привезла из Москвы 8 медалей с открытого турнира по плаванию среди инвалидов

На прошлой неделе в Москве проходил открытый турнир по плаванию среди инвалидов всех категорий «Кубок А. Попова», в котором приняли участие более 400 спортсменов из 35 регионов нашей страны, Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики. Эти соревнования являются традиционными и проводятся с 2010 года. Спортсмены Мурманской области ежегодно принимают в них участие.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в этом году наш регион на турнире представляли 4 спортсмена ДЮСАШ № 15, члены Мурманской сборной команды по спорту ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями)  и спорту лиц с ПОДА (лиц с поражением опорно-двигательного аппарата): Хуторская Анастасия, Леонов Денис, Кулевцова Яна, Гелина Юлия. По результатам соревнований наши спортсмены привезли 8 медалей:

Гелина Юлия (спорт лиц с ПОДА) - 1 место (50м брасс);

Хуторская Анастасия (спорт ЛИН) - 2 место (50м вольный стиль, 50м баттерфляй), 3 место (50м на спине);

Леонов Денис (спорт ЛИН) – 3 место (100 м вольный стиль);

Кулевцова Яна (спорт ЛИН) - 2 место (50м кроль на спине, 50м баттерфляй), 3 место (50 м вольный стиль).

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