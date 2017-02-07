Насильственных действий в гибели двух сидельцев СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской области не обнаружено

Как «Арктик-ТВ» сообщало, 2 января 2017 года двое мужчин, 1982 и 1977 годов рождения, содержащихся в помещении ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской области, были обнаружены без признаков жизни в камере.

По результатам проведенной процессуальной проверки Следственного комитета РФ по Мурманской области принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием данных, свидетельствующих о насильственном характере наступления их смерти.

В настоящее время, в ходе проводимой доследственной проверки, следственными органами устанавливается наличие, либо отсутствие в действиях сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской области признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), по окончании которой будет принято процессуальное решение.