Не попадись на мушку автомата бойца ОМОН Росгвардии Мурманской области

На полигоне Росгвардии по Мурманской области вчера состоялись плановые стрельбы бойцов ОМОН. Сотрудники отряда, несмотря на суровый заполярный климат, показали высокие результаты в боевой подготовке, мишени ложились одна за другой и все выстрелы были произведены точно в намеченные «части тела» условного противника.

При отработке навыков стрельбы из пистолета расстояние до объекта достигает 25 метров , а из автомата расстояние может быть увеличено до 100.

Так же как и на полигоне, бойцы ОМОНа регулярно проводят практические занятия с оружием на территории отряда, а также в тирах, предназначенных для тренировок специальных подразделений.

Боевая подготовка сотрудников - это основа для противодействия преступности и поддержания общественного порядка. Свои навыки, умение и профессионализм бойцы неоднократно демонстрировали в командировках на Северном Кавказе, за что заслуженно награждены различными Правительственными наградами.

В настоящее время бойцы спецподразделений Росгвардии по Мурманской области используют новейшие образцы вооружения и специальных средств для выполнения задач повышенной сложности.