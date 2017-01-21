Не так страшна метель, как её малюют

Год Петуха принял на себя зимние забавы ушедшего года Обезьяны. Снег, ветер, метели, которыми нас огорчал декабрь 2016 года, продолжаются и в январе нового года.

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-22 января текущего года погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Баренцева моря в юго-восточном направлении. Метель, сильный порывистый ветер и снег с гололедицей внесли свои коррективы в планы многих северян. Например, в аэропорту «Мурманск», временно закрытого со вчерашнего вечера по погодным условиям, произошла задержка вылетов и прилётов уже пяти рейсов. В настоящее время здесь находятся около 70 пассажиров. Для них организовано питание. Также здесь работает оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области.

Неблагоприятные погодные условия вносят коррективу в работу экстренных служб и жизнеобеспечения. Администрация Мурманска и других муниципалитетов региона просят северян воздержаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости, а также не оставлять автомобили на обочинах дорог, они могут помешать работе снегоуборочной техники.

А вот для пешеходов ненастье сегодняшнего дня не принёсло больших неприятностей и осложнений. Мурманчане смело протаптывали тропинки в снежных заносах, с удовольствием катались на горках, радовались зимним видам города, которые создала метелица за ночь. Тем более, что белоснежное убранство во дворах Первомайского округа Мурманска почти никто не нарушал. Видимо, дворники решили переждать непогоду, чтобы зря не перекидывать снег с места на место. Да и припорошенных машин стоит столько, что снег откидывать уже почти некуда.

Мурманское УГМС обещает, что завтра, 22 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, метель. Ветер северо-западный сильный, днём на юге области умеренный. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях до -15º в течение суток. Гололедица, ухудшение состояния дорог.